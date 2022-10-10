Чебоксары, 10 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. После атаки киевского режима на Крымский мост Россия должна ответить многократно обещанными ударами по центрам принятия решений. Об этом ИА REGNUM заявил лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Цитата из видео: «Пожар на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия Теракт на Крымском мосту

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«Как много раз говорили, обещали… ответить по центрам принятия решений. Я не знаю, что должна ещё сделать другая сторона или какие «красные линии» ещё остались? Если так и дальше пойдёт, то скоро у народа мнение о тех, кто принимает решение, может сильно поменяться, и не в лучшую сторону», — сказал Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что подрыв Крымского моста — это «теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации».

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