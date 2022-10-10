Москва, 10 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Известный певец Джанго (Алексей Поддубный) рассказал журналистам о том, какие, по его мнению, музыка и культура сейчас нужны Донбассу. Об этом 9 октября сообщил один из порталов телеканала RT.

Василий Иванов ИА REGNUM Группа «Джанго»

По мнению исполнителя, в Луганской и Донецкой народных республиках нуждаются уже не столько в военных песнях, сколько в мирных, поскольку жители регионов воюют уже много лет. «Столько они уже воевали, и столько от войны уже претерпели, и столько стремлений было, и столько надежд, и столько потерь, что, мне кажется, нужна уже мирная музыка», — сказал Джанго.

Певец отметил, что мечтает в будущем выпустить альбом с советскими песнями мирного времени, которые он хочет записать совместно с симфоническим оркестром. Джанго напомнил, что реализовал подобный проект в 2015 году вместе с музыкантами из Луганска, в рамках которого он исполнил песни военных лет. «Мне кажется, республики Донбасса заслужили это, после победы, конечно же. Это будет триумф любви», — заявил музыкант.

Напомним, 5 октября 2022 года в Москве прошёл поэтический вечер ZOV, в рамках которого был представлен сборник фронтовых стихов «Поэzия русского лета». Кроме Джанго, на мероприятии выступили Александр Скляр, Сергей Галанин, а также группа «Зверобой» и певица Юта.