Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Новая рабочая неделя для жителей юго-восточных районов Санкт-Петербурга началась с ожидания поезда метро на платформе. Из-за падения человека на пути в метрополитене на восемь минут останавливалось движение поездов, сообщили 10 октября в пресс-службе городской подземки.

Станция метро «Улица Дыбенко» Medved»

Инцидент произошел в 08:29 мск на станции «Улица Дыбенко». После того как пассажир упал на пути, движение по линии 4 осуществлялось только на участке «Спасская — Площадь Александра Невского 2».

«В 08:37 движение по Линии 4 осуществляется в полном объеме», — уточнили в пресс-службе.

Как стало известно ИА REGNUM, на рельсы упала 25-летняя пассажирка, девушка осталась жива.