Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Саудовская Аравия, решив сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, действует в пользу России с её спецоперацией против киевского режима, пишет The Washington Post.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Американское издание отмечает, что участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении о добыче нефти играет на руку руководству России, которое заинтересовано в высоких ценах на энергоресурсы. Такое решение означает не только экономические риски для США и Европы, но и препятствие для введения потолка цен на российскую нефть, запланированного на декабрь.

«Всё это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на [территории б. УССР]», — говорится в публикации.

Авторы статьи полагают, что своим решением члены ОПЕК+ продемонстрировали уклон в сторону России. Вместе с тем президент США Джо Байден проиграл, так как не сумел убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда нарастить добычу нефти на фоне растущих цен на топливо.

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