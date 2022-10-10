Ташкент, 10 октября 2022, 09:16 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 10 октября прибыл в Узбекистан. Одним из мероприятий в ходе рабочего визита станет открытие Казанского (Приволжского) Федерального университета (КФУ) в городе Джизак, сообщает пресс-служба главы РТ.
Делегацию из Татарии представляют руководители крупных предприятий, а также заинтересованные в сотрудничестве с Узбекистаном компании.
В рамках поездки намечено посещение ряда мероприятий, в числе которых открытие филиала КФУ и встреча с хокимами областей.
Как сообщало ИА REGNUM, Казань и Самарканд с 20 сентября связали прямые авиарейсы.
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