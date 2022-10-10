Магадан, 10 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Магадане продолжается строительство дома-интерната.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В интернате

«В микрорайоне Солнечный Магадана полным ходом идёт строительство дома-интерната. По проекту — это комплекс двухэтажных зданий, включающий в себя жилые корпуса, административно-медицинский корпус, пищеблок, столовую, лечебно-трудовые мастерские, помещения культурно-массового обслуживания и отдельно стоящие здания (гараж, прачечная с дезинфекционной камерой и хозяйственный корпус). Интернат рассчитан на 190 человек, которым требуется постоянная помощь и уход. Ввод в эксплуатацию планируется до 1 октября 2025 года», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Колымы Сергей Носов.