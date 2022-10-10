Москва, 10 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Киевские войска несут тяжёлые потери из-за перебоев со связью, сообщает 10 октября RT со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Причиной проблем называются перебои в работе спутников Starlink, в результате чего командование получает информацию с фронтов с задержкой, а также возникают проблемы во взаимодействии между военнослужащими при реализации боевых задач.

Из-за чего возникли перебои, не уточняется. В интернете есть ряд предположений — от работы российского комплекса РЭБ «Тирада» до корректировки работы компании Илона Маска.