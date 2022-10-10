Черемхово, Иркутская область, , 09:10 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило 10 октября о проведении доследственной проверки по факту гибели на пожаре двух человек в Черемхово. Трагедия произошла вечером 8 октября в доме, расположенном на ул. Мира. Жертвами происшествия стали 44-летний мужчина и его 39-летняя знакомая. Известно, что около 17:00 местного времени часов они пришли в этот дом, где проживал отчим мужчины. Через некоторое время хозяин дома лег спать, однако вскоре проснулся от удушья и смог самостоятельно покинуть горящий дом. Спасти остальных людей не удалось.

Пожар МЧС РФ

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и сотрудников полиции. В настоящее время проводится пожаро-техническая экспертиза, которая установит причину возгорания. Предварительно это короткое замыкание электропроводки.

По результатам доследственной проверки следователями СК будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА, 1–2 октября 2022 года в Иркутской области ликвидировали 20 пожаров. Причиной шести пожаров стало короткое замыкание электропроводки, ещё шесть очагов возникло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи, в пяти случаях огонь возник из-за неосторожного обращения с огнём, причиной трех пожаров послужил поджог.

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