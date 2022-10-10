Курган, , 09:09 — REGNUM В Петуховском районе Курганской области местный «чёрный лесоруб» обвиняется в уничтожении 20 берёз. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Зауралью.

Берёзы Денис Абрамов © ИА REGNUM

В ходе следствия установлено, что 66-летний гражданин в июле 2021 года незаконно спилил два десятка берёз, причинив лесному фонду ущерб на сумму почти полмиллиона рублей. Вывезти спиленное ему помог знакомый на своём «ГАЗ», не подозревавший о незаконном происхождении древесины. Когда автомобиль остановили инспекторы ДПС, то «чёрный лесоруб» не смог предоставить сопроводительные документы на берёзы. Незаконно добытая древесина была изъята.

Гражданин обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений по ч.3 статьи 260 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет до семи лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебаркульском районе Челябинской области задержали четырёх жителей Башкирии, которые незаконно вырубили 128 сосен.

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