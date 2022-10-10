Таллин, 10 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Эстонские власти полны решимости ликвидировать в городах и поселках страны советскую символику и так называемые «красные монументы». Об этом сообщило гостелевидение ETV в своем репортаже.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Вечный огонь у могилы Неизвестного Солдата в Воронеже

Однако юристы предупреждают, что у страны могут возникнуть проблемы с такими решениями в свете взятых международных обязательств и существующих европейских правовых норм. Оспорить решения правительства могут и местные власти.

Поэтому было решено подготовить законопроект, который окрестили Законом о «красных» монументах. На самом деле он называется проектом изменения Строительного кодекса.

«В августе правительство Эстонии пришло к заключению, что на случай, если из-за каких-то монументов будут возникать разногласия с местными властями, надо на законодательном уровне дать правительству больше полномочий», — пояснила гостелевидению министр культуры Пирет Хартман.

Министерству юстиции было поручено подготовить соответствующий проект закона. Однако при согласовании документа в минкульте выяснили, что новый закон куда шире предполагаемого трактует правовой статус не только «красных» монументов, но и даже зданий и сооружений.

Так, проект обязывает местные власти в течение трех месяцев удалить из общественного пространства сооружения с символикой, которая «оправдывает оккупационный режим либо ассоциируется с актом агрессии, геноцидом или военным преступлением». Это требование распространяется и на объекты, находящиеся на частной земле.

Например, министр юстиции Леа Данильсон-Ярг считает, что к таким символам относятся герб СССР или советская звезда на стене здания, которые должны быть убраны.

Но в Эстонии нет никакого официального списка запрещённых символов, отмечает госСМИ. Это признала и министр юстиции: «Да, касающихся символики правовых актов нет, поскольку эту сферу вообще сложно регулировать. Символика постоянно меняется. Но совершенно очевидно, что такая советская символика, как герб и флаг, в сегодняшнем контексте является разжигающей вражду».

Она добавила, что демонтаж изображений серпа и молота будет зависеть от контекста, в каком эти элементы используются.

Журналисты также отметили, что в свете нового закона серьезно встает вопрос, что делать с символами советской власти на могильных камнях.