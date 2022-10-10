Грозный, 10 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Чечне стали новоселами 70 малоимущих семей, получившие ключи от новых квартир и документы в рамках мероприятий, отмечаемых в республике по случаю 70-летнего юбилея президента РФ Владимира Путина.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Новые и старые дома

Новое жилье было приобретено для нуждающихся региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Шесть семей получили ключи в ходе торжественного мероприятия по случаю открытия многофункционального комплекса «Минутка». Остальным семьям ключи от квартир, которые находятся в посёлке имени Абузара Айдамирова в Висаитовском районе Грозного, были переданы с участием начальника департамента жилищной политики столичной мэрии Ибрагима Сапурбиева.

Счастливые обладатели нового жилья поблагодарили руководство РОФ имени Ахмата Кадырова и главу Чечни за внимание к проблемам малоимущих и нуждающихся.