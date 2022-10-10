Пхеньян, 10 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. О своём намерении не проводить переговоры с Южной Кореей и США заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом 10 октября сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын

Отмечается, что глава Северной Кореи отметил, что «постоянные, намеренные и безответственные шаги по эскалации напряженности», которые делают Вашингтон «южнокорейский режим», только станут причиной более сильной реакции Пхеньяна, внимательно наблюдающего за ситуацией.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что враги до сих пор говорят о диалоге и переговорах, угрожая нам в военном плане. Он сказал, что нам не о чем говорить с врагами и что у нас нет такой необходимости», — говорится в сообщении.

Также указывается, что руководитель народной республики добавил, что в первую очередь Пхеньяну нужно направить своим оппонентам ясный сигнал в качестве ответа на эскалацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме в честь 70-летия главы Российской Федерации заявил, что российский президент Владимир Путин добился серьёзных успехов в построении сильной России.