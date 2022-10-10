Балашиха, Московская область, 10 октября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Подмосковный «Витязь» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Hcvityaz.ru Игроки ХК «Витязь»

В составе «Витязя» шайбу забросил нападающий Станислав Яровой. У «Спартака» отличился форвард Роман Старченко.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Витязя». Решающий бросок исполнил нападающий Дэниэл Буцаев.

На сегодняшний день «Витязь» занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 21 очко. «Спартак» идёт на шестом месте в Западной конференции с 20 очками.

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