Тайбэй, , 09:03 — REGNUM Народ Тайваня не согласится на компромисс в отношении суверенитета и демократических свобод. Об этом 10 октября в своём выступлении по случаю празднования главного национального праздника, посвящённого началу Синьхайской революции в Китае, которая привела к созданию Китайской республики, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса», — подчеркнула Цай Инвэнь, слова которой приводит Центральное информационное агентство Тайваня (СNA).

Инвэнь подчеркнула, что конфронтация — «не вариант для обеих сторон пролива». По словам главы администрации острова, мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также уважение стремлений жителей региона к суверенитету, демократии и свободе будут основой для возобновления позитивного развития отношений между сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью Financial Times, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил для его предотвращения сделать из острова особый административный район КНР.

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В ответ на это официальный представитель МИД КНР Мао Нин указала, что тайваньский вопрос — внутренне дело Китая, и Пекин будет придерживаться курса на мирное воссоединение страны, принципа «одна страна — две системы». При этом она подчеркнула, что Китай будет «решительно пресекать попытки сепаратистов отколоть Тайвань».

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