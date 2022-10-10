Москва, , 09:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность газификации Камчатки за счёт нефтегазового проекта «Сахалин-2». Такой пункт есть в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин — 2» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительству поручено совместно с органами исполнительной власти Камчатки, Газпромом и «Новатэком» разработать, утвердить и обеспечить выполнение дорожной карты по газификации Камчатского края на период до 2025 года. При этом следует предусмотреть возможность поставок на Камчатку сжиженного природного газа, который добывается в рамках проекта «Сахалин-2».

До 1 февраля 2023 года (далее — ежегодно) поручено представить оклад по этому вопросу.

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