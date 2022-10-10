Кишинёв, 10 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан обязан отозвать разрешение на проведение бессрочной акции протеста, которую проводит партия «Шор». Об этом 9 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Марьян.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Ранее градоначальник заявил, что не будет запрещать акцию, несмотря на сообщения о мелких нарушениях активистов, такие как курение в неположенном месте. Он отметил, что полиция обязана обеспечить правопорядок.

«Мэр Чебан, насколько мы видим, не собирается выполнять обязательства, предусмотренные законом, и превращается в соучастника [Илона] Шора. Иван Чебан должен немедленно отменить разрешение и не быть соучастником нарушения прав других граждан», — написал Марьян.

Депутат пригрозил, что, если мэр не запретит акцию, то центральные власти найдут «правовой» способ разблокировать центральный проспект, занятый палаточным городком.

Напомним, бессрочная акция протеста в Кишинёве, организованная «Шор», длится с 18 сентября. Организаторы получили разрешение на протесты до 31 декабря.