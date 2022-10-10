Москва, 10 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Европейский союз в восьмом пакете антироссийских санкций впервые применил экстерриториальный элемент. Об этом сообщает РБК ос ссылкой на управляющего партнёра консалтинговой компании EuTradeDefense Томаша Влостовски.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Эксперт подтвердил планы Евросоюза вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают России обходить ограничения.

Влостовски отметил, что для ЕС это решение — разворот на 180 градусов.