Уфа, 10 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Финал всероссийского фестиваля «Время Героев» состоится в Уфе. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба министерство культуры Башкирии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Песни о героях

Сообщается, что мероприятие пройдет 11 октября (в день Башкирии) на Советской площади г. Уфы (начало в 19:00 часов). Данный проект направлен на поиск новых авторов и песен на патриотическую тему, формирование художественного вкуса, гражданской зрелости, воспитание духовной культуры, духовно-нравственных и лидерских качеств молодежи, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что конкурс проводится по трем номинациям: «Композитор», «Авторская песня», «Автор слов». На проект было подано 425 заявок из 28 регионов России (665 произведений).

В финал конкурса прошли 18 участников из Новосибирска, Башкирии, Нижнего Новгорода, Архангельска, Кировской, Московской, Ивановской, Ульяновской областей, Адыгеи, Чувашии, Хакасии, ЛНР.

Призовой фонд фестиваля составляет один млн рублей, который распределят среди участников.

Сообщается, что в 21:00 часов праздничную программу на Советской площади продолжит концерт мастеров искусств Башкирии «Рожденный для бессмертной славы».