Киев, , 08:56 — REGNUM Один из снарядов попал по Владимирской улице в Киеве, на которой располагается задние СБУ. Кадры с мест взрывов 10 октября размещают очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет видеозаписях видно, как над местами прилётов на территории Киева поднимается в небо дым.

При этом также киевский мэр Владимир Кличко написал на своей странице в одной из соцсетей, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центральной части Киева прогремело не менее пяти взрывов.