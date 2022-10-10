Рим, , 08:56 — REGNUM «Рома» одержала победу над «Лечче» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футбол Publicdomainpictures.net

В составе «Ромы» голы забили защитник Крис Смоллинг на шестой минуте и нападающий Пауло Дибала, реализовавший пенальти на 48-й. У «Вероны» отличился форвард Габриэл Стрефезза на 39-й минуте.

На сегодняшний день «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 19 очков. «Лечче» идёт на 16-м месте с семью очками.

Читайте также: «Удинезе» обыграл «Верону» в матче Серии А