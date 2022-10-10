Джакарта, , 08:53 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что активность локального разлома стала причиной землетрясения магнитудой 4,3 в восточной части моря Серам, Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение магнитудой 4,3 не вызвало потенциальных волн цунами.

Эпицентр землетрясения находился в море в 16 км от Була. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Произошедшее землетрясение относится к типу неглубоких землетрясений, вызванных активностью локального разлома», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.