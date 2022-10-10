Грозный, 10 октября 2022, 08:51 — REGNUM В Чечне состоялось мероприятие по выпуску в реку Терек молоди сазана. Свыше 13 тысяч мальков выпущено в районе села Виноградное, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Чечни.
Выпуск молоди рыбы состоялся в рамках мероприятий во возмещению ущерба биологическим ресурсам, нанесенным при строительстве берегозащитных сооружений.
Пополнение рыбных ресурсов проводится по договоренности между минприроды и ФГБУ «Главрыбвод». Всего было выпущено в Терек 13 319 мальков со средней штучной навеской не менее трех граммов.