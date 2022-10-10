Грозный, , 08:51 — REGNUM В Чечне состоялось мероприятие по выпуску в реку Терек молоди сазана. Свыше 13 тысяч мальков выпущено в районе села Виноградное, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Чечни.

Мальки sarangib

Выпуск молоди рыбы состоялся в рамках мероприятий во возмещению ущерба биологическим ресурсам, нанесенным при строительстве берегозащитных сооружений.

«Работы по выпуску молоди сазана были предусмотрены проектно-сметной документацией по объекту «Капитальное строительство берегозащитных сооружений правого и левого берега реки Хулхулау в населенном пункте Ца-Ведено Веденского района Чечни, реализуемому минприроды республики», — говорится в сообщении ведомства.

Пополнение рыбных ресурсов проводится по договоренности между минприроды и ФГБУ «Главрыбвод». Всего было выпущено в Терек 13 319 мальков со средней штучной навеской не менее трех граммов.