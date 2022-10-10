Нью-Дели, 10 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В индийском штате Одиша от удара молнии по меньшей мере два человека погибли, еще 25 получили ранения. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

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Отмечается, что инцидент произошел 9 октября во время футбольного матча в округе Сундаргарх, когда начался сильный грозовой ливень.

От удара молнии на месте погибли два футболиста и пострадали 25 зрителей. Пострадавшие были госпитализированы, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.