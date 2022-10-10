Лилль, Франция, 10 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. «Лилль» одержал победу над «Лансом» в матче 10-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Losc.fr «Лилль»

Единственный гол в матче забил нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, реализовавший пенальти на 44-й минуте.

На сегодняшний день «Лилль» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 16 очков. «Ланс» идёт на четвёртом месте с 21 очком.