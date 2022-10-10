Вашингтон, 10 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти привело к панике в администрации президента США Джо Байдена. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский телеведущий Брайан Килмид.

Alex Proimos Белый дом

«В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи», — заявил телеведущий.

По его словам, это определённо будет означать, что американские граждане будут тратить ещё больше «заработанных упорным трудом» денег на отопление жилья и на заправку автомобилей.

«И в том, и другом нет ничего хорошего», — подчеркнул Килмид.

Телеведущий усомнился в том, что у властей США есть какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что американский лидер пошёл вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к Ирану и Венесуэле, вместо того чтобы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября страны — участники сделки по сокращению добычи нефти приняли решение сократить объёмы добычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября текущего года. Поясняется, что решение продиктовано неопределённостью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку энергоресурсов.

Как заявил обозреватель газеты The Telegraph Бен Марлоу, это решение ОПЕК+ заставило президента США Джо Байдена почувствовать себя униженным.

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