Москва, 10 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Правительство России рассмотрит вопросы о формировании программы расселения жилых домов с низкой сейсмостойкостью. Соответствующее поручение содержится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Правительству совместно с региональными органами исполнительной власти поручено «рассмотреть вопросы о формировании программы расселения жилых домов, сейсмостойкость которых не отвечает установленным требованиям», и о распределении между субъектами РФ средств, выделяемых на реализацию этой программы.

Также поручено представить предложения по совершенствованию подходов к реализации в субъектах РФ программы по сейсмоусилению объектов. Поручение должно быть исполнено до 1 февраля 2023 года.

Президент также поручил представить критерии, по которым многоквартирные дома будут признавать подлежащими сносу, а жилые помещения — непригодными для проживания.

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