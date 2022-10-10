Рим, 10 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Извержение вулкана Стромболи началось на одноименном итальянском острове недалеко от Сицилии. Об этом 9 октября сообщила газета Corriere della Sera.

Steven W. Dengler Вулкан Стромболи

Отмечается, что вулкан выбросил мощные потоки лавы, пепла и газа, раскалённая магма пробила кратер и по склону скатилась в море.

Местным жителям, находящимся на острове — здесь постоянно проживает около 500 человек, — рекомендовано не выходить на улицу, закрыть плотно окна и двери. Эвакуация граждан не объявлялась, но людей попросили приготовиться на случай экстренного отъезда с острова.

Вулкан Стромболи известен тем, что извергается непрерывно в течение уже более 20 тысяч лет. Его извержения преимущественно взрывные и чаще всего приводят к выбросу вулканических бомб. Катастрофические извержения и излияния лавы происходят редко.

Ранее ИА REGNUM сообщало об активизации вулкана Ибу в Индонезии.