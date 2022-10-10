Берлин, 10 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер собирается уволить главу службы кибербезопасности страны из-за возможных контактов с людьми, связанными с российскими спецслужбами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные источники.

Petra B. Fritz Германия

Глава Федерального агентства информационной безопасности BSI Арне Шёнбом мог иметь такие контакты через Совет по кибербезопасности Германии, сообщили различные немецкие издания.

Шёнбом был основателем ассоциации, в которую входит немецкая компания, являющаяся дочерним предприятием российской фирмы по кибербезопасности, основанной бывшим сотрудником российских спецслужб.

«Эти обвинения должны быть решительно расследованы», — сказал Reuters глава парламентского комитета по надзору за деятельностью разведывательных служб Германии Константин фон Ноц.