Москва, 10 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что российскому исполнителю Ярославу Дронову (SHAMAN) следует написать больше хитов, прежде чем надеяться на то, что он сможет собирать большие залы. Об этом 9 октября сообщил портал Blitz.

Okras SHAMAN

По мнению Рудченко, в обществе не падает спрос на крупных певцов, но обстоятельства заставляют людей концентрироваться на событиях, происходящих в мире. «Shaman — талантливый парень, но он вдохновился тем, что его две песни «зашли», и думает, что люди пойдут на концерты», — сказал Рудченко.

Критик предположил, что Дронов решил воспользоваться тем, что в российских регионах сейчас выступает меньше исполнителей. «Я бы на его месте сначала выпустил ещё две-три песни», — отметил он.

Напомним, SHAMAN стал популярным у определённой части российских любителей поп-музыки после того, как выпустил песни «Я русский» и «Встанем». Ранее певец сообщил, что в марте 2023 года проведёт крупные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.