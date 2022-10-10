Вашингтон, 10 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин может стать «законной военной целью».

Gage Skidmore Джон Болтон

По словам Болтона, если Путин решит применить ядерное оружие на территории бывш. УССР, то тем самым подпишет «собственную предсмертную записку». Он уточнил, что президент России в этом случае станет «законной военной целью».

«Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку», — заявил Болтон в интервью CBS.