Красноярск, 10 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Утром 10 октября школы Красноярска эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили местные средства массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

В частичности, сообщение о минировании пришло в школу №149. Об этом рассказали родители учеников. Как передаёт телеканал «Енисей «, по словам родителей, детей эвакуировали, но уже на второй урок запустили обратно в здание. Школу проверили, опасных предметов не обнаружили.

Также сообщалось о «минировании» школ №150 и №5.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске перед судом предстанет юноша, обвиняемый в рассылке ложных сообщений о минировании зданий в различных регионах России. Молодой человек обвиняется в совершении 218 эпизодов преступлений.

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