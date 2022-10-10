Минск, , 08:44 — REGNUM Силы киевского режима наращивают прикрытие границы с Белоруссией. Они взорвали пограничные мосты и заминировали все дороги, заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо, фрагмент выступления которого был показал в эфире телеканала СТВ.

Белорусские пограничники на посту Gpk.gov.by

Усилия Киева, подчеркнул он, сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы. Так, киевские силовики устанавливают «в три ряда на дорогах» противотанковые мины. На границу выходят не пограничники, а территориальная оборона.

«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», — сказал Лаппо.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября белорусский президент Александр Лукашенко обвинил киевский режим в постоянных провокациях на границе. Киев стянул к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, сообщил он.

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