«Ставят мины в три ряда»: ВСУ усиливают прикрытие границы с Белоруссией
Минск, 10 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Силы киевского режима наращивают прикрытие границы с Белоруссией. Они взорвали пограничные мосты и заминировали все дороги, заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо, фрагмент выступления которого был показан в эфире телеканала СТВ.
Усилия Киева, подчеркнул он, сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы. Так, киевские силовики устанавливают «в три ряда на дорогах» противотанковые мины. На границу выходят не пограничники, а территориальная оборона.
«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные приграничные дороги полностью заминированы», — сказал Лаппо.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября белорусский президент Александр Лукашенко обвинил киевский режим в постоянных провокациях на границе. Киев стянул к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, сообщил он.
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