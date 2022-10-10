Каракас, , 08:43 — REGNUM Число жертв мощного паводка и оползня в штате Венесуэлы Арагуа увеличилось до 25, ещё 52 человека числятся как пропавшие без вести. Об этом 10 октября рассказал венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и мира Ремихио Себальос в эфире телеканала VTV.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На данный момент обнаружены тела 25 человек, мы выражаем соболезнования их семьям», — сказал он.

Также Себальос уточнил, что в результате разгула стихии 52 человека пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 22 человека погибли, ещё 52 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на севере Венесуэлы.