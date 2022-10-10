Мелитополь, 10 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Киевские режим начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область, сообщил 10 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена», — сказал он РИА Новости.

По его словам, это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы. ВСУ могут решиться на провокацию или активизацию боевых действий в ближайшее время, максимум — в течение двух-трех недель, уточнил он.