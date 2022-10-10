Хабаровск, , 08:37 — REGNUM Депутат Госдумы Павел Симигин («Единая Россия») побывал в воинской части в Князе-Волконском Хабаровского края. Народный избранник встретился с мобилизованными хабаровчанами, оценил быт и обмундирование бойцов.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Все ребята обеспечены формой для учебных занятий на полигоне. Со слов командиров, при отправке на территорию выполнения задач все без исключения будут обеспечены новой полевой формой соответствующей погодным условиям и средствами защиты — касками, бронежилетами, а также спальными мешками и специальными ковриками.

Подчеркну, что в обеспечение входят и войсковые аптечки для оказания первой медицинской помощи. При этом можно самостоятельно приобрести дополнительные комплекты нижнего белья, тёплых носков, термобелье, предметы личной гигиены.

В личных беседах с военнослужащими ответил на волнующие их вопросы, касаемо кредитных каникул, оформления нотариально-заверенных документов и прочие личные вопросы. Убедился, что командиры находятся в диалоге с ребятами и помогают им преодолеть трудности», — написал в своём телеграм-канале Павел Симигин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко побывал на полигоне в Хабаровском крае, где приморцы проходят военную подготовку.