Грозный, , 08:38 — REGNUM Чеченский отряд силовиков «Ахмат», который в настоящее время дислоцируется в районе районного центра Попасная Луганской Народной Республики, принял пополнение. Из Чечни прибыла очередная группа добровольцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Добровольцы Правительство Приморского края

«На место дислокации спецназа «Ахмат» в Попасной прибыла новая группа добровольцев. <…> Каждый, кто добровольно вызвался защищать свою Родину, для нас действительно настоящий герой и патриот. Этими бойцами руководит не страх или какая-то обязанность, а искренняя убежденность в необходимости бить врага, пока он не пришёл со своими правилами на наш порог», — процитировал Кадыров в своем телеграм-канале командира отряда Апты Алаудинова , который обратился с напутственной речью к добровольцам.

По словам Кадырова, Алаудинов также дал очень важный совет прибывшим бойцам — не упускать врага, который идет в бой с иностранным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд добровольцев из Чечни отправился в зону сцецоперации 7 октября.