Тбилиси, 10 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Центральная фреска с изображением Богоматери главного храма Гелатского монастыря начала разрушаться. Об этом 9 октября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экс-министр культуры Ника Вачеишвили.

Ihor Burliai Гелатский монастырь

«Начался процесс разрушения верхнего слоя мозаики, созданной во времена Давида Агмашенебели. Попавшая в храм вода повредила участок в районе глаза Девы Марии», — написал Вачеишвили.

Бывший министр отметил, что процесс разрушения продолжается: вокруг обрушившегося участка видны пятна. Он призвал отреагировать на это министерство культуры и патриархию Грузинской православной церкви.

Стоит отметить, что Гелатский монастырь был построен, предположительно в 12 веке. В 1994 году ЮНЕСКО признала его памятником Всемирного наследия. В храме несколько лет реставрировали кровлю, и после завершения работ, она стала пропускать воду. Влага повредила фрески, созданные в период с XII по XVIII век.