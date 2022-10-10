Мелитополь, 10 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Идеологическую и информационную подготовку для наступления на Запорожскую область начал киевский террористический режим. Об этом 10 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Режим Зеленского начал идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов пояснил, что Киев, по его мнению, делает это для того, чтобы выпросить побольше оружия у Запада для реализации своих преступных замыслов, и добавил, что режим Зеленского может решиться устроить провокацию или активизацию боевых действий в течение ближайшего времени, максимум — на протяжении двух-трёх недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в центральной части Киева прогремело не менее пяти взрывов.