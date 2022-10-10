Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбурге 10 октября пришлось эвакуировать Оренбургский государственный университет, об этом сообщили в вузе.

Оренбургский государственный университет Пресс-служба ОГУ

Утром на официальную почту ОГУ поступило анонимное письмо с информацией о минировании одного из зданий. В университете объявили срочную эвакуацию.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно известно, что до 13:00 (11:00 мск) занятия проходят в дистанционном формате», — сказали в университете.

Известно, что анонимные письма с угрозами теракта поступает и на почту сотрудников, студентов вуза, а также в личные сообщения. Всех получателей просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре это уже не первый случай «минирования» ОГУ. Из-за участившихся сообщений об угрозах безопасности для вуза, а также с учетом эпидобстановки руководство объявило о переводе студентов на дистанционное обучение с 5 по 8 октября.

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