Посёлок городского типа Черский, Якутия, 10 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Якутии не смогли отправить груз до места назначения из-за того, что баржа не выдержала сложных погодных условий, в ней появилась течь. Об этом сообщило 10 октября ЯСИА.

Rosmorport.ru Баржа

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Неисправность на судне появилась из-за штормового ветра. ЧП случилось недалеко от посёлка Черский. В результате баржа была вынуждена вернуться в арктический морской порт Зелёный мыс в Тикси. Жители Зырянки и Среднеколымска не смогут получить более 1,1 тыс. тонн грузов. В населённые пункты везли строительные материалы, продукты питания, товары широкого потребления.

«Из-за штормовых ветров на барже появилась течь. Она речного исполнения и не предназначена к морским штормам. Неисправность была вовремя обнаружена, воду откачали. Было принято решение вернуть баржу с грузом на Зеленый Мыс. Само судно ушло наверх без баржи», — сообщил дежурный диспетчер АО «Колымская судоходная компания», пояснив, что доставлять грузы по воде в Якутии в 2022 году будет сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, для обеспечения северного завоза и вывода судов из восточного района Северного морского пути «Главсевморпутём» запланирована работа четырёх атомных ледоколов до середины ноября. В случае возникновения задержки окончания навигации предусмотрена возможность работы атомного ледокола «Таймыр» до конца ноября.