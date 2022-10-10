Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбурге в конце октября поступит партия новых современных автобусов повышенной комфортности, которые будут использовать для пассажирских перевозок. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин на своей странице в соцсети.

Автобусы, которые поступят в Оренбург пресс-служба администрации Оренбурга

Автобусы производят в Подмосковье. Сборка партии транспорта для Оренбурга почти завершена. Специалисты заканчивают работы по техническому оснащению транспортных единиц: настройку автоматики и параметров двигателя, монтаж сидений, подключение датчиков дождя и света. С 9 октября началось изготовление коробов, предназначенных для защиты газобаллонного оборудования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Оренбург осуществил закупку 66 автобусов вместо 59. Это стало возможным благодаря экономии средств во время аукциона в рамках закупки.

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