Красноярск, , 08:34 — REGNUM Учёный-инноватор из Красноярского края Юрий Комаровский готовит к выходу на рынок набор для экспресс-диагностики клещевых инфекций. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 октября в краевом правительстве, ссылаясь на информацию Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

Клещи Rospotrebnadzor.ru

Комаровский нашёл способ быстро и эффективно выявлять клещевые инфекции. С помощью разрабатываемого им портативного набора реагентов можно проводить анализ прямо в лесу при обнаружении укуса. Для этого клеща необходимо положить в ёмкость, капнуть на него реагентом и подождать. Результат можно оценить по изменению цвета реагентов.

Учёный работает в красноярском филиале Национального медицинского исследовательского центра гематологии Министерства здравоохранения РФ. В 2019 году он с командой выиграл 500 тысяч рублей на развитие проекта по программе «Умник» от Фонда содействия инновациям.

В 2022 году команда открыла малое инновационное предприятие и получила 3 млн рублей на свою разработку, победив ещё в одном конкурсе фонда («Старт-1»).

По данным специалистов, обычно в лабораториях при исследованиях на клещевые инфекции используют метод ПЦР с применением циклической смены температур. Суть способа, разработанного красноярцем, заключается в анализе образцов при постоянной температуре.

Указанный метод учёный и его коллеги применяют для выявления бореллии. Эта бактерия находится в желудке у клеща и является возбудителем болезни Лайма. Дорогостоящего оборудования этот способ не требует, достаточно любого источника тепла, способного поддерживать постоянную температуру в районе 60-65 градусов.

Опытный образец набора отправили для тестирования в Омский НИИ природно-очаговых инфекций: «Разработка показала высокую эффективность». Планируется дальнейшая модернизация набора и добавление к перечню исследуемых инфекций клещевого энцефалита.

В 2023 году пилотные партии набора реагентов планируют запустить в продажу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в конце сентября подвёл итоги сезона активности клещей. Всего в текущем году в Красноярском крае зарегистрировано 12 167 случаев присасывания клещей (по состоянию на 23 сентября 2022 года). Зарегистрировано 209 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе пять с летальным исходом.

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