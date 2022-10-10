Техас, США, , 08:32 — REGNUM Гражданка Индонезии погибла из-за неправильной стрельбы по мишеням, проведенной подростками в Техасе, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Инцидент произошел в Сан-Антонио, штат Техас, и жертвой стала гражданка Индонезии», — заявил представитель генерального консульства Индонезии в Хьюстоне Мохамад Камаль.

Основываясь на информации местной полиции, виновными в стрельбе были два человека, 14 и 15 лет.

Местная полиция арестовала преступников, им были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах с наказанием в виде смертной казни или пожизненного заключения.

«В настоящее время Генеральное консульство в Хьюстоне пытается помочь вернуть тело погибшей в Индонезию в соответствии с просьбой семьи. Чтобы ускорить процесс репатриации, генеральный консул Индонезии в Хьюстоне также встретился с государственным секретарем в Остине, чтобы ускорить административный процесс репатриации тела погибшей», — заявил Мохамад Камаль.

Гражданка Индонезии была застрелена во время работы в своей комнате после того, как подозреваемый выпустил до 100 пуль различного калибра в ее дом. Другой жертвой стала женщина, которая временно остановилась в одной из комнат в доме.