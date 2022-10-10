Москва, 10 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Пока США не получат шоковый ответ на уже содеянное, они не остановятся, считает сенатор Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

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Парламентарий обратил внимание на публикацию в американском издании Newsweek, которое считает «слишком осторожной» политику вашингтонского режима на территории бывшей УССР.

«Новая провокационная публикация во влиятельном заокеанском издании явный признак того, что пока Дядя Сэм не получит внушительную ответку за уже им содеянное, а ещё лучше — за намерение содеять гораздо большее зло против России, он не остановится, тем более не будет останавливать своих киевских зомби и натовскую камарилью», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

При этом, по его словам, речь идёт «не о банальной мести в логике «зуб за зуб», а именно о жёсткой, шоковой силовой профилактике, способной не только остановить супостата от ещё большей эскалации глобальной антиросийской атаки, но и принудить его к её скорейшему свертыванию на наших условиях».

«Чем более такого рода «ответка» будет откладываться, тем больше сил и средств понадобится Отечеству для её осуществления на каждом новом витке роста напряженности, — подчеркнул сенатор.

В любом случае действовать стоит не на эмоциях, а профессионально и с максимально возможной результативностью, главный критерий которой — скорейшая победа над агрессором и на российских условиях, резюмировал Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, то он подпишет «собственную предсмертную записку». По его словам, граждане России должны понимать, что в этом случае главнокомандующий станет «законной военной целью».

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