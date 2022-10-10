Ливерпуль, Великобритания, 10 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Эвертоном» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) Mahdi Zare. Fars News Agency Криштиану Роналду

На пятой минуте нападающий «Эвертона» Алекс Айуоби открыл счёт. На 15-й полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони восстановил равновесие.

Победу «красным дьяволам» принёс мяч Криштиану Роналду на 44-й минуте. Для него этот гол стал 700-м в его клубной карьере и 144-м в составе английского клуба.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 15 очков. «Эвертон» идёт на 12-м месте с 10 очками.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году, также он выступал за команду в 2003–2009 годах. Он забил в составе английского клуба 144 гола. Также он забил пять голов за португальский «Спортинг» (2002-2003), 450 голов за мадридский «Реал» (2009-2018) и 101 гол за туринский «Ювентус» (2018-2021).