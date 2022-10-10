Донецк, 10 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки пострадали пять человек. Об этом 10 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«За сутки на территории ДНР ранены пять мирных жителей. За минувшие сутки, с 08.00 9 октября до 08.00 10 октября, в результате обстрелов [киевских нацистов] на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять человек», — говорится в сообщении.

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