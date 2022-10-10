Аддис-Абеба, 10 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся в зарубежной поездке, встретился 9 октября с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, с которой обсудил пути экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Известно, что глава парламента Южной Кореи посещает Эфиопию впервые с 2013 года.

Ким Чжин Пхё призвал правительство Эфиопии оказать поддержку южнокорейским предприятиям, сталкивающимся с трудностями, а также пообещал поддержать усилия властей по экономическому развитию.

Подчеркнув, что Эфиопия является одним из крупнейших получателей официальной помощи в целях развития (ОПР), спикер парламента Южной Кореи сказал, что Сеул поможет Аддис-Абеба реализовать 10-летний план экономического развития.

В свою очередь, президент Эфиопии, пообещала поручить правительственным учреждениям решить вопрос, касающийся трудностей, с которыми сталкиваются южнокорейские компании на местном рынке.