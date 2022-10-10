Киев, 10 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Бывший посол киевского режима в ФРГ Андрей Мельник ответил руганью на замечание немецкого политика Свена Тритчлера из партии «Альтернатива для Германии».

Heinrich-Böll-Stiftung Экс-осол Украины в Германии Андрей Мельник, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Тритчлер в Twitter обратил внимание, что Мельник втягивает в войну другие страны, пока его 20-летний сын не воюет, а с комфортом учится в Германии.

«Это не твоё чёртово дело», — ответил ему Мельник.