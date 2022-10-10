Тайбэй, 10 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Война между Тайванем и Китаем «абсолютно не вариант», заявила 10 октября президент Тайваня Цай Инвэнь, подтвердив готовность к переговорам с Пекином, но пообещав при этом усилить оборону острова в том числе за счет высокоточных ракет, передает агентство Reuters.

Office of the President, Republic of China (Taiwan) Цай Инвэнь

Выступая с речью по случаю национального праздника, Цай сказала, что у нее «вызывает сожаление» тот факт, что Китай угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе и регионе.

«Я хочу ясно дать понять властям Пекина, что вооруженная конфронтация абсолютно не является вариантом для наших двух сторон. Только уважая приверженность тайваньского народа нашему суверенитету, демократии и свободе, можно создать основу для возобновления конструктивного взаимодействия через Тайваньский пролив, — заявила она. — В этом вопросе у нас нет места для компромисса».

По ее словам, Тайвань покажет всему миру, что берет на себя ответственность за собственную оборону.

Тайвань наращивает массовое производство высокоточных ракет и высокоэффективных военно-морских судов, а также работает над приобретением небольших, высокомобильных вооружений, которые обеспечат полную готовность Тайваня к реагированию на «внешние военные угрозы», добавила Цай.